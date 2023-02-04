بابا الفاتيكان في جوبا من أجل «رحلة السلام»

المصدر: جوبا - وكالات

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استقبل عشرات الآلاف من المواطنين بالزغاريد وقرع الطبول قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي وصل إلى جنوب السودان في زيارة أطلق عليها «رحلة السلام» رافقه فيها رئيس أساقفة كانتربري ومنسق كنيسة اسكتلندا جاستن ويلبي.

ونزل البابا (86 عاماً) من الطائرة في مصعد قبل أن يسير على السجادة الحمراء بكرسي متحرك إلى صالة الوصول بالمطار.

واصطفت حشود ضخمة على جانبي الطريق، ولوح كثيرون بأعلام جنوب السودان وبريطانيا واسكتلندا والفاتيكان.

وسار البابا مستقلاً سيارة صغيرة بيضاء من طراز فيات وكان يلوح من النافذة وحوله سيارات أكبر حجماً ورجال أمن. ورددت الحشود الهتافات أثناء مرور موكبه.

وأراد قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، زيارة جنوب السودان منذ سنوات لكن في كل مرة يخطط فيها لزيارة البلاد كان يتعين عليه تأجيلها بسبب عدم الاستقرار هناك. وفي واحدة من أبرز لفتاته، ركع البابا فرنسيس لتقبيل أقدام قادة جنوب السودان خلال اجتماع في الفاتيكان في أبريل 2019 وحثهم على إنهاء الحرب الأهلية.

وقال جاستن ويلبي في وقت سابق من الجمعة إنه أصيب بالصدمة من أحدث عمليات قتل وقعت قبل يوم من الزيارة.

وكتب على تويتر «إنها قصة نسمعها مراراً في أنحاء جنوب السودان. أناشد مجدداً اتباع سبيل مختلف... أن يتعاون أهل جنوب السودان معاً من أجل سلام عادل».

ومن المتوقع أن يلقي البابا خطاباً في وقت لاحق في اجتماع مع ممثلين عن السلطات وعن المجتمع المدني ودبلوماسيين.

ويلتقي الزعماء الثلاثة السبت بمجموعة من النازحين ويستمعون لهم. وفي وقت سابق، اختتم البابا فرنسيس زيارة إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية في ثالث زيارة لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء. ورحبت به حشود ضخمة في العاصمة الكونجولية كينشاسا ترحيباً حاراً لكنه رأى أيضاً الحرب والفقر والجوع في الدولة ذات المساحة الهائلة بوسط أفريقيا.

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