الصين تكشف كيفية وصول منطاد غامض إلى الأراضي الأمريكية وغرضه

المصدر: أ ب

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن المنطاد الذي تشتبه الولايات المتحدة في أنه كان يتجسس بأجوائها، ”مدني” ويستخدم للأبحاث، لاسيما أغراض الأرصاد الجوية.

وورد في بيان الوزارة أن للمنطاد قدرة توجيه محدودة وانه ”انحرف عن مساره المخطط له” بسبب الرياح.

كما جاء في البيان أن الصين تأسف لدخول المنطاد بشكل غير مقصود إلى المجال الجوي الأمريكي.

كانت الصين قد ذكرت في وقت سابق من الجمعة أنها تبحث في تقارير تفيد بأن منطاد تجسس صيني كان يحلق في المجال الجوي الأمريكي، وحثت على الهدوء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ إنها ليس لديها معلومات عما إذا كانت رحلة مقررة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين ستبدأ الأسبوع المقبل.

واضافت في إفادة يومية ”إن الصين دولة مسؤولة، وقد التزمت دائما بصرامة بالقوانين الدولية، وليس لدى الصين أي نية لانتهاك أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة. أما بالنسبة للمنطاد، كما ذكرت للتو، فإننا نبحث في الوضع ونتحقق منه ونأمل أن يتمكن الطرفان من التعامل مع هذا الامر معا بهدوء وحذر”.

كما ذكرت ان السياسيين والجمهور يجب أن يمتنعوا عن الحكم ”قبل أن يكون لدينا فهم واضح للحقائق”.

من المقرر أن يصل بلينكن إلى الصين يوم الجمعة المقبل، ليصبح أبرز مسؤول أمريكي يزور البلاد منذ بدء جائحة كوفيد -19.

ويصل وسط تراجع حاد في العلاقات بين بكين وواشنطن بشأن التجارة وتايوان وحقوق الإنسان والمطالبات الإقليمية للصين في بحر الصين الجنوبي.

وقالت ماو ”ما أريد أن أؤكده هو أنه قبل أن يكون لدينا فهم واضح للحقائق، فإن التكهنات وإثارة المشاعر لن تكون مفيدة في التعامل الصحيح مع هذه القضية. بالنسبة لزيارة بلينكن للصين، ليس لدي معلومات”.

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