الصين ترد على مزاعم منطاد التجسس: نبحث في الوضع ونحذر من "المغالاة"

المصدر: أ ب

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قالت الصين يوم الجمعة إنها تبحث في تقارير تفيد بأن بالون تجسس صيني كان يحلق في المجال الجوي الأمريكي وحثت على الهدوء.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ أيضًا إنها ليس لديها معلومات عما إذا كانت رحلة مخططة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين ستبدأ الأسبوع المقبل كما هو مقرر.

قالت ماو في إفادة يومية: "إن الصين دولة مسؤولة، وقد التزمت دائما بصرامة بالقوانين الدولية، وليس لدى الصين أي نية لانتهاك أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة. أما بالنسبة للمنطاد، كما ذكرت للتو، فإننا نبحث في الوضع ونتحقق منه ونأمل أن يتمكن الطرفان من التعامل مع هذا معًا بهدوء وحذر".

وقالت ماو إن السياسيين والجمهور يجب أن يمتنعوا عن الحكم "قبل أن يكون لدينا فهم واضح للحقائق".

كان من المقرر أن يصل بلينكن إلى الصين يوم الجمعة، ليصبح أبرز مسؤول أمريكي يزور البلاد منذ بدء جائحة كوفيد -19.

كان سيصل وسط تراجع حاد في العلاقات بين بيجين وواشنطن بشأن التجارة وتايوان وحقوق الإنسان والمطالبات الإقليمية للصين في بحر الصين الجنوبي.

وقالت ماو: "ما أريد أن أؤكده هو أنه قبل أن يكون لدينا فهم واضح للحقائق، فإن التكهنات وإثارة المشاعر لن تكون مفيدة في التعامل الصحيح مع هذه القضية. بالنسبة لزيارة بلينكن للصين، فليس لدي معلومات".

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