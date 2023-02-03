العاهل الأردني يشدد على ضرورة وقف التصعيد في المنطقة

المصدر: واشنطن - وكالات

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التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في العاصمة الأمريكية واشنطن، قيادات مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث شدد على ضرورة وقف التصعيد بالمنطقة وأهمية الدفع لتوفير أفق سياسي يمهد الطريق لإعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.

وتناول اللقاء، الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومجالات تطوير التعاون، إذ أعرب العاهل الأردني عن تقديره لدعم الولايات المتحدة للمملكة في مختلف القطاعات.

وفي الحديث عن مجمل التطورات الإقليمية، تم التأكيد على دور الولايات المتحدة بالشراكة مع الأردن في تثبيت الاستقرار، وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية والدفع نحو التهدئة. وكشفت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» أمس، عن أن اللقاء الذي تم الأربعاء، شهد مناقشات حول تطورات ملف الصراع بالمنطقة.

وبحسب الوكالة الرسمية، فقد أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية والدفع نحو التهدئة.

حل الدولتين

وشدد العاهل الأردني على مركزية القضية الفلسطينية، مؤكداً أهمية الدفع لتوفير أفق سياسي يمهد الطريق لإعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.

وأشار العاهل الأردني، خلال لقائه قيادات مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى مشاريع التكامل الاقتصادي في الإقليم ودورها في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، معيداً التأكيد على ضرورة شمول الفلسطينيين في هذه المشاريع.

من جانبهم، أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش مكونيل، اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتين إلى أهمية الأردن كشريك محوري في الشرق الأوسط ودوره في تثبيت الاستقرار والسعي نحو السلام.

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