صدام روسي أوروبي عشية قمة حول أوكرانيا

المصدر: عواصم- وكالات

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اتهمت موسكو أوروبا أمس بالسعي إلى تدمير روسيا وذلك عشية قمة أوروبية - أوكرانية يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وكييف، اليوم الجمعة، وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ بداية الحرب في 24 فبراير الماضي.

واعتبر وزير الخارجية الروسي أن الغرب يريد إلحاق «هزيمة استراتيجية» بروسيا حتى لا تستطيع النهوض مجدداً لمدة عقود، مضيفاً: «إننا في أوج معركة جيوسياسية».

وفي السياق، اتهم لافروف الدول الأوروبية بدعم أوكرانيا لإنهاء «المسألة الروسية»، مسمياً خصوصاً رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. وأشار لافروف إلى تصريحات لفون دير لاين، قائلاً إنها «كانت تقول إن نتيجة الحرب يجب أن تكون هزيمة روسيا، حتى لا تتمكن من استعادة اقتصادها لعقود عديدة».

وبشأن إنهاء الحرب، وصف لافروف مجدداً الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا بـ«التصعيد» لا سيما في تسليم أسلحة بعيدة المدى، فيما اعتبر أن «الوقت ليس هو العامل الرئيسي» لإنهاء الصراع، مشيراً إلى أن «جودة النتائج» هي العامل الأساسي بالنسبة لروسيا.

واعتبر لافروف أن فرص الوصول إلى حل سياسي كانت قائمة خلال المفاوضات التي جرت في أبريل الماضي. وقال: «لكن لا أحد (في الغرب) يريد من نظام كييف بدء المفاوضات». كما قال لافروف إنه في رد فعل على الخطط الأمريكية لتزويد كييف بصواريخ يبلغ مداها 150 كيلومترا، إن روسيا ترمي إلى التوغل أكثر في أوكرانيا لإبقاء الأسلحة الغربية طويلة المدى بعيدة عن حدودها.

ووصل وفد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى كييف امس لإجراء محادثات مع مسؤولين أوكرانيين، بينما كانت أطقم الإنقاذ تفتش وسط أنقاض مبنى سكني في شرق أوكرانيا ضربه صاروخ ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة حوالي 20 آخرين.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بحشد قواتها المسلحة «للانتقام» من أوكرانيا وأوروبا التي تدعم كييف في مواجهة موسكو، وتم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين زيلينسكي وفون دير لايين، بعد اجتماع عمل بين فريقيهما، شارك فيه 14 مفوضاً ووزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل وزيلينسكي.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي مع فون دير لاين ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة في قمة وصفت بالتاريخية.

وغرد بوريل على «تويتر» أن الزيارة تهدف إلى نقل أقوى رسالة دعم من الاتحاد الأوروبي لجميع الأوكرانيين الذين يدافعون عن بلادهم. من جهتها أعلنت فون دير لاين لأوكرانيا، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موسكو، مشيرة إلى أن روسيا تخسر 160 مليون يورو يومياً بسبب تحديد سقف لسعر نفطها.

وكتبت فون دير لايين في تغريدة على تويتر «نحن هنا معاً لنظهر أن الاتحاد الأوروبي يقف بحزم مع أوكرانيا».

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