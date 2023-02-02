بريطانيا لا تستبعد منح أوكرانيا طائرات مقاتلة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الخميس، أنه لا يستبعد إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، لكنّه اعتبر أنها لن تكون "عصا سحرية" تغيّر مسار الحرب بسرعة.

وصرّح والاس للصحافيين: "في ما يتعلق بمسألة الطائرات، كنت واضحاً للغاية.. لا يمكن استبعاد أي شيء".

وطلبت كييف طائرات حربية أمريكية الصنع من طراز اف-16 للمساعدة في صدّ العملية العسكرية الروسية.

وفي حين استبعدت الولايات المتحدة تقديم طائرات اف-16 لأوكرانيا في الوقت الحالي، أظهر شركاء آخرون من بينهم بولندا انفتاحاً أكبر على الفكرة.

وأضاف والاس: "أنا منفتح جداً لبحث جميع أنواع المنظومات، وليس فقط الطائرات، لمساعدة أوكرانيا".

وتابع الوزير: "هذه الأشياء لا تحدث دائماً بين عشية وضحاها. لكن يمكنني القول إننا لا نعرض الأوكرانيين للخطر".

تأتي هذه التصريحات بعدما بدا أن رئاسة الحكومة البريطانية استبعدت منح كييف طائرات قتالية متطورة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء، الثلاثاء، إن "مقاتلات تايفون واف-35 البريطانية متطورة للغاية وسيستغرق تعلم قيادتها شهورًا، ونعتقد أنه من غير العملي إرسالها لأوكرانيا".

على صعيد متصل، كشفت الحكومة البريطانية في يناير أنها تعتزم إرسال 14 دبابة من طراز تشالنجر2 إلى أوكرانيا في نهاية مارس، وهي أول حليف غربي يعد بتقديم مركبات هجومية ثقيلة.

واعتبر والاس أنّ كييف تحتاج في شكل عاجل الى أسلحة تتيح للتشكيلات العسكرية على الأرض صدّ القوات الروسية، شرط أن يكون "من السهل نقلها".

وأضاف أن مدّ كييف بطائرات مقاتلة لن يغير قواعد اللعبة بين عشية وضحاها بسبب الحاجة إلى تدريب معقّد.

وتابع والاس في مؤتمر صحافي عقده في بورتسموث بجنوب إنجلترا مع نظيره الأسترالي ريتشارد مارليس "لذلك لا عصا سحرية في هذا النزاع المروّع".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز