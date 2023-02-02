الرئيس البلغاري يقرر حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر الرئيس البلغاري رومين راديف رسميا إجراء انتخابات مبكرة في 2 أبريل المقبل، وحل البرلمان اعتبارا من غد الجمعة، 3 فبراير، وسط حالة من الجمود السياسي في البلاد.

وقال مكتب الرئيس البلغاري، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني اليوم الخميس، إن راديف عين حكومة مؤقتة جديدة لتعد البلاد لإجراء خامس انتخابات برلمانية بها خلال عامين، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف المكتب الرئاسي أن راديف سيبقي على رئيس الوزراء الحالي جلاب دونيف ومعظم وزراء الحكومة الحالية.

وأخفقت ثلاث محاولات في تشكيل حكومة منذ إجراء أحدث انتخابات في أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن دخول سبعة أحزاب في البرلمان.

كما أعلن راديف اليوم أن مجلس الوزراء الذي تم تعيينه في بداية أغسطس الماضي سوف يستمر في عمله بدون تغيير، ماعدا تعيين وزير ثقافة جديد.

وحذر راديف أكثر من مرة من أن إجراء انتخابات جديدة سوف يعرض طلب بلغاريا للانضمام لمنطقة شنغن للخطر، بالإضافة إلى تطبيق برامج إعادة البناء الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز