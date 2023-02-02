كييف: مقتل اثنين بصاروخ روسي في كراماتورسك

المصدر: أ ف ب

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أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس، مقتل شخصين على الأقل من جراء سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني في مدينة كراماتورسك شرقي البلاد.

وقال حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو: «قبل ساعتين، قصف الروس بناية سكنية في وسط المدينة بصاروخ دمرها كلياً».

وأضاف: «قتيلان على الأقل وسبعة جرحى، هذه حصيلة قصف كراماتورسك».

وأشار إلى احتمال العثور على مزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

وقالت النيابة العامة إن ثمانية أشخاص أصيبوا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد الضربة الصاروخية: «قُتل أناس مسالمون وهم تحت الأنقاض».

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