كييف تنتظر «الموجة الأولى» من الدبابات

المصدر: عواصم - وكالات

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رفضت موسكو طلباً أمريكياً عبر مصر بسحب قواتها من أوكرانيا، في وقت يشتد القتال في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، التي تنتظر تسلّم أول دفعة من الدبابات الغربية.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه تسلّم من نظيره المصري رسالة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وفيها دعوة لروسيا بأن «توقف الحرب وتغادر أوكرانيا»، ومضى لافروف بقوله، إن الجزء الثاني من الرسالة إلى روسيا الذي لم يذكره بلينكن هو أن «المصلحة الحقيقية للولايات المتحدة والغرب، هي خسارة روسيا».

مثلما تحدّث الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ خلال زيارته لكوريا الجنوبية. ونوه لافروف بأن ستولتنبرغ تحدث عن أن على روسيا أن تنهزم، وأن الغرب لا يسمح لأوكرانيا بالخسارة والهزيمة، لأن ذلك يعني أن أوروبا تنهزم، وأن العالم كله سينهزم.

موقف متوازن

وقال لافروف: «نقيّم الموقف المتوازن والمسؤول لمصر.. تحدثنا دائماً عن أن روسيا مستعدة لأي مقترحات جادة، وأؤكد على كلمة جادة تشمل جميع جوانب القضية».

ميدانياً، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها سيطرت على بلاهوداتني الواقعة على بعد نحو خمسة كيلومترات شمالي مدينة باخموت بمساعدة دعم جوي. وتحدثت «روسيا اليوم» عن تقدم كبير تحرزه القوات الروسية في مدينة دونيتسك، حيث سيطرت على بلدة بلاغاداتنايا شمال سوليدار.

وأوضحت أن هذا التقدم يعطي المجال للقوات الروسية لقطع الإمدادات العسكرية عن الجنود الأوكرانيين الموجودين في مدينة أرتوموسك. كما تحدثت عن تقدم للقوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه، على محوري مارينكا وغييفكا، واستهداف مخازن للأسلحة الغربية في خيرسون.

موجة أولى

وفيما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيبحث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في طلبات كييف الحصول على أسلحة متطورة، اعتبر لافروف أن الأسلحة التي ترسلها دول حلف الناتو إلى كييف تمثل خطراً عسكرياً متزايداً بالنسبة لروسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أمس، إن بلاده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة في «موجة أولى» من شحنات واردة من تحالف يضم 12 دولة، لكن كوليبا لم يتحدث عن مواعيد أو جداول زمنية. وقال: «تحالف الدبابات يضم الآن 12 عضواً»، وفقاً لوكالة رويترز.

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