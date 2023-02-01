واشنطن تتهم موسكو بتعريض معاهدة «نيو ستارت» النووية للخطر

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن رفض روسيا السماح باستئناف عمليات التفتيش على الأرض يعرض للخطر معاهدة (نيو ستارت) النووية ومراقبة الأسلحة الأمريكية-الروسية بشكل عام.

تلك النتيجة تم تسليمها إلى الكونغرس وتم تلخيصها في بيان صادر عن وزارة الخارجية.

يأتي ذلك بعد أشهر من التقييمات الأمريكية الأكثر تفاؤلا بأن البلدين سيكونان قادرين على إنقاذ التعاون بشأن الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية على الرغم من التوترات الشديدة بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا.

أوقف كلا الجانبين مؤقتا عمليات التفتيش على المواقع العسكرية الأمريكية والروسية بموجب معاهدة (نيو ستارت) بسبب جائحة فيروس كورونا في مارس 2020.

واجتمعت اللجنة الأمريكية- الروسية المشرفة على تنفيذ المعاهدة آخر مرة في أكتوبر 2021، لكن روسيا علقت بعد ذلك تعاونها مع أحكام التفتيش الخاصة بالمعاهدة في أغسطس 2022 احتجاجا على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء إن ”رفض روسيا تسهيل أنشطة التفتيش يمنع الولايات المتحدة من ممارسة حقوق مهمة بموجب المعاهدة ويهدد قابلية السيطرة على الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا”.

كما ألقت الإدارة باللوم على روسيا في فشل البلدين في استئناف المحادثات المطلوبة بموجب معاهدة (نيو ستارت).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز