فرنسا تسلم أوكرانيا 12 مدفع هاوتزر من طراز قيصر

المصدر: د ب ا

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أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم الثلاثاء خلال زيارة لنظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إلى باريس أن فرنسا زودت أوكرانيا بـ12 مدفع هاوتزر من طراز قيصر.

وقال ليكورنو إن فرنسا سلمت بالفعل 18 من مدافع هاوتزر هذه إلى أوكرانيا، وخصصت الآن عشرات الملايين من اليوروات لصيانة المدافع.

ومن المنتظر أن تحصل أوكرانيا أيضا على نظام رادار للمراقبة الجوية من طراز "جي ام 200" من فرنسا، بالإضافة إلى إمدادات وقود.

وقال الوزير إن باريس ستضمن أيضا تدريب ألفي جندي أوكراني في فرنسا بحلول الصيف، كما أعلن أن 150 جنديا فرنسيا سيذهبون إلى بولندا لتدريب 600 مقاتل أوكراني، إلى جانب الجنود البولنديين.

ولم يذكر الوزير الفرنسي أي شيء بشأن إمكانية تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية أو طائرات مقاتلة، إلا أنه أشار إلى إعلان فرنسا السابق عن تسليم أوكرانيا مركبات استطلاع مدرعة من طراز "ايه ام اكس-10 ار سي". وهناك تكهنات بشأن تسليم أوكرانيا مقاتلات من طراز "ميراج 2000".

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