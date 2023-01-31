واشنطن وسيئول تبحثان سبل الردع بشأن التهديدات الكورية الشمالية

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أجرى وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب والأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء مباحثات بشأن الردع أمام التهديدات الصاروخية والنووية الكورية الشمالية المتزايدة وقضايا أمنية أخرى.

وتأتي المباحثات في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان لتعزيز الردع من خلال التدريبات العسكرية المشتركة المعززة والتعاون الثلاثي مع اليابان، في أعقاب استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه يتصدر أجندة المباحثات جهود الحلفاء لتعزيز مصداقية التزام أمريكا الخاصة بـ " الردع الممتد" يالنسبة لاستخدام مجموعة كاملة من قدراتها العسكرية، وتشمل النووية، للدفاع عن الدول الحليفة.

ويمكن أن يتطرق الوزيران إلى مناقشة التدريبات التي تعتزم الدول المتحالفة إجراءها في الولايات المتحدة الشهر المقبل بناء على سيناريو الاستخدام المحتمل لكوريا الشمالية للاسلحة النووية، وذلك بحسب ما قاله مراقبون.

ومن المرجح أن تشمل المباحثات مناقشة قضية تقديم مساعدة لأوكرانيا في الحرب مع روسيا.

وكان أوستن قد وصل سول أمس الاثنين في زيارة لمدة ثلاثة أيام، ضمن جولة إقليمية تشمل الفلبين.

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