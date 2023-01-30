ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مسجد باكستان

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت حصيلة تفجير إرهابي استهدف اليوم مسجداً داخل مقرّ رئيس للشرطة في شمال غربي باكستان إلى 61 قتيلاً ونحو 150 جريحاً، بحسب مصدر طبي.

ووقع الانفجار أثناء صلاة العصر، وأدى إلى تطايُر سقف وأحد جدران المسجد.

وأكد شهود عيان رؤية جرحى غطّتهم الدماء يخرجون من المسجد الذي لحقت به أضرار، وجثث قتلى يتم نقلها في سيارات الإسعاف.

وذكر رئيس شرطة بيشاور، محمد إعجاز خان، أن 300 إلى 400 شخص يكونون عادة داخل المسجد في وقت الصلاة.

وقال محمد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، في بيان، إن «الإرهابيين يريدون إثارة الذعر عبر استهداف أولئك الذين يقومون بواجبهم في الدفاع عن باكستان».

وأضاف: «أولئك الذين يقاتلون باكستان سيُمحون من على وجه الأرض».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز