توقف مفاعل نووي بعد إنذار أمني في اليابان

المصدر: أ ف ب

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توقف مفاعل في محطة للطاقة النووية في وسط اليابان عن العمل فجأة، اليوم، بعد أن انطلق نظام الإنذار، كما أعلنت الشركة المشغلة للمحطة والهيئة المسؤولة عن النووي الياباني وحاولتا تحديد مصدر المشكلة.

وأوضحت هيئة السلامة النووية اليابانية أن إنذاراً يحذر بخفض مفاجئ في كمية النيوترونات تسبب في توقف المفاعل رقم 4 في محطة تاكاهاما قرابة الساعة 15,21 بالتوقيت المحلي (06,21 ت غ).

لكن هيئة السلامة النووية اليابانية قالت، في بيان، إن المفاعل يبرد بشكل طبيعي، وإنه لم يسجل أي مستوى غير طبيعي من الإشعاع قرب المحطة.

وقالت شركة كانساي للطاقة الكهربائية المشغلة لمحطة تاكاهاما، في بيان، إنها ما زالت تحقق في الحادث.

وقالت محافظة فوكوي حيث تقع المحطة إنه لم يتم بعد تحديد سبب انطلاق الإنذار، أو تسجيل أي خلل في درجات الحرارة أو ضغط المفاعل.

هذا المفاعل وهو واحد من أربعة مفاعلات في محطة تاكاهاما، أعيد تشغيله في نوفمبر الماضي بعد فحص روتيني.

ويوجد في اليابان 33 مفاعلاً قابلاً للتشغيل نظرياً، لكن تسعة منها فقط قيد التشغيل حالياً، بعد 12 سنة على كارثة فوكوشيما النووية من جراء التسونامي الضخم الناجم عن زلزال بلغت قوته تسع درجات.

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