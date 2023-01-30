بوريس جونسون: بوتين هددني بالقتل

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قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يبد جادا بشأن تجنب الحرب في الأيام التي سبقت غزو روسيا لأوكرانيا- وفي مرحلة ما أخبر الزعيم البريطاني أنه سيكون من السهل قتله بصاروخ.

ونفى الكرملين توجيه بوتين مثل هذا التهديد.

في فيلم وثائقي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية اليوم الإثنين، قال جونسون إنه اتصل ببوتين في فبراير 2022 وحاول ثنيه عن الحرب، وأخبره أن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في المستقبل المنظور- وهو مصدر قلق طويل الأمد للزعيم الروسي- وحذره من أن الغزو سيجلب "عقوبات غربية".

وأضاف جونسون في الفيلم الوثائقي (بوتين ضد الغرب)"من النبرة الهادئة التي كان يتعامل معها.. كان يجاريني في محاولاتي لحمله على التفاوض".

ويقول جونسون إن بوتين "هددني في وقت ما وقال: يا بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط، أو شيء من هذا القبيل".

ويروي الفيلم الوثائقي المكون من ثلاثة أجزاء كيف تعامل القادة الغربيون مع الرئيس الروسي في السنوات التي سبقت الغزو في 24 فبراير 2022.

ورداً على سؤال حول تعليقات جونسون، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روايته غير صحيحة "أو بشكل أدق، كاذبة". أضاف بيسكوف أن جونسون ربما تعمد الكذب أو فشل في فهم ما قاله بوتين له.

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