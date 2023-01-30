الصين .. حان وقت العودة إلى الجامعات وإنهاء الدراسة عبر الإنترنت

المصدر: د ب ا

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أعلنت الحكومة الصينية للطلاب الذين يسعون للحصول على درجات علمية في جامعات أجنبية أن الوقت قد حان للعودة إلى فصولهم الدراسية، وهي علامة أخرى على أن الحياة، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تعود إلى طبيعتها بعد ثلاث سنوات من قواعد سياسة صفر كوفيد القاسية.

وقالت وزارة حكومية مسؤولة عن التعامل مع الدراسة في الخارج، في بيان يوم الأحد، إنه إذا لم يتمكن الطلاب من العودة إلى الجامعات هذا الفصل الدراسي، "يرجى التأكد من العودة إلى الدراسة في الوقت المحدد للفصل الدراسي المقبل"، بحسب ما أوردت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال المسؤولون أيضا إنهم بصدد إنهاء القواعد المؤقتة التي تسمح باعتماد الدرجات العلمية التي يتم الحصول عليها عبر الإنترنت في الصين. يشار إلى أن اعتماد الدرجات العلمية أمر ضروري للحصول على وظيفة في مؤسسة حكومية.

وبدأت الحياة الطبيعية في الصين من جديد منذ مطلع ديسمبر، عندما بدأت الحكومة الصينية إلغاء استراتيجيتها للقضاء على كوفيد-19، والتي كانت تعني إغلاق الحدود إلى حد كبير وإغلاق صارم بغرض احتواء تفشي المرض.

وفي علامة على تحسن الأحوال، أظهرت أنماط الإنفاق أن الأماكن السياحية في الصين اكتظت بالمسافرين خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مبيعات التذاكر في دور السينما.

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