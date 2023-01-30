هجوم بطائرات مسيّرة على موقع عسكري في إيران

المصدر: طهران - أ.ف.ب

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أعلنت إيران، الليلة قبل الماضية، أن دفاعاتها تصدت لهجوم بطائرات مسيّرة على موقع عسكري في محافظة أصفهان وسط البلاد، من دون وقوع إصابات.

وفي حادث آخر، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» باندلاع حريق في مصنع لإنتاج زيوت المحرّكات شمال غرب البلاد. ونقلت وكالة «إرنا» عن بيان لوزارة الدفاع أنّه في مساء 28 يناير، تمّ تنفيذ هجوم فاشل باستخدام طائرات مسيّرة على أحد المجمّعات العسكريّة التابعة لوزارة الدفاع. وأشار البيان إلى أنّ «الدفاعات الجوّية للمجمّع أسقطت إحدى المسيّرات، بينما حوصِرت مسيّرتان وانفجرتا» بعد أن حاولتا ضرب «مصنع للذخيرة».

وبحسب وكالة «إرنا»، لم تتضرر إحدى هاتين المسيّرتين كثيراً و«تم تسليمها إلى قوات الأمن المتمركزة في المجمّع». وقالت الوزارة إنّ الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة «لم يتسبّب في أيّ تعطيل لعمل المجمّع».

حريق مصنع

على صعيد آخر، ذكرت وكالة «إرنا» أن حريقاً اندلع أول من أمس في مصنع لإنتاج زيوت المحرّكات شمال غربي البلاد، من دون أن تعرف أسبابه. واندلع الحريق، في مركز صناعي تابع لوزارة الصناعة.

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