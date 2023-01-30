باب موارب من الكرملين لمكالمة مستشار ألمانيا

المصدر: دبي، عواصم - البيان، وكالات

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أعلن الكرملين، أمس، أنه ليس هناك خطط ملموسة حالياً لإجراء محادثة هاتفية أخرى بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك رداً على إعلان شولتس عزمه الاستمرار في إجراء اتصالات مباشرة مع بوتين. لكن الكرملين أبقى الباب موارباً بقوله: «بوتين يظل منفتحاً لإجراء أية اتصالات». وقال ناطق باسم الكرملين لوكالة ريا نوفوستي الرسمية للأنباء أمس، إن بوتين مستعد لإجراء اتصالات مع شولتس.

وأعلن المستشار الألماني في تصريحات لصحيفة «تاجس شبيغل» في عددها الصادر أمس: «سوف أتصل هاتفياً ببوتين من جديد أيضاً لأنه من الضروري التحدث مع بعضنا البعض». وتابع قائلاً: «يعود الأمر لبوتين فيما يتعلق بسحب القوات من أوكرانيا وإنهاء هذه الحرب».

قضايا ملموسة

وأشار المستشار أولاف شولتس إلى أنه أحياناً دارت المحادثات الهاتفية حول «قضايا ملموسة تتعلق بتبادل السجناء وصادرات الحبوب من أوكرانيا ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية».

روسيا والناتو

وفيما يتعلق بالمطالب الجديدة بتوريد مقاتلات لأوكرانيا، بعدما تعهدت ألمانيا بتسليمها دبابات ليوبارد، حذر شولتس من «الدخول في حرب مزايدة مستمرة عندما يتعلق الأمر بأنظمة الأسلحة». وتابع قائلاً: «يتعين على أي مستشار ألماني يتعامل مع اليمين الدستوري على محمل الجد، أن يبذل قصارى جهده لضمان ألا تتحول حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى حرب بين روسيا وحلف الشمال الأطلسي (الناتو)»، وأكد المستشار الألماني أنه هذا لن يحدث، وأنه «لن يسمح بمثل هذا التصعيد».

قتال مستمر

ميدانياً، يبقى القتال مستمراً شرقي أوكرانيا، حيث أعلن الجيش الأوكراني أمس، صدّ هجوم قرب قرية بلاهوداتني الواقعة في منطقة دونيتسك ، بينما أكّدت مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة الروسية أنها سيطرت عليها. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في بيانها اليومي إنّ قواتها «صدّت هجمات قرب... بلاهوداتني» و13 موقعاً آخر في منطقة دونيتسك.

ولكن مجموعة «فاغنر» أعلنت بعد وقت قليل أنّ وحداتها سيطرت على القرية. وقال رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين، حسبما نقل عنه مكتبه الإعلامي، إنّ «وحدات فاغنر العسكرية الخاصة سيطرت على بلاهوداتني».

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