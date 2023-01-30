جنرال أمريكي يحذّر من حرب مع الصين

المصدر: طوكيو، واشنطن - د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذر جنرال كبير في سلاح الجو الأمريكي، في تصريحات نأت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بنفسها عنها بسرعة، من اندلاع حرب مع الصين في غضون العامين المقبلين. وحذر الجنرال مايك مينيهان، الذي يحمل أربع نجوم ويترأس قيادة النقل الجوي الأمريكي، في رسالة إلى قيادة ما يقرب من 110 آلاف فرد، من أنه يجب على القيادة تسريع الاستعدادات للصراع الذي يلوح في الأفق، بحسب ما أوردته صحيفة «جابان تايمز» اليابانية.

وأشار مينيهان إلى أهداف الرئيس الصيني شي جين بينغ واحتمال انشغال واشنطن وتايبيه بقضايا محلية أخرى في العامين التاليين.

وذكر في الرسالة المؤرخة في الأول من فبراير 2022 لكنها أرسلت الجمعة الماضي «آمل أن أكون مخطئاً». وأضاف: «حدسي يخبرني أننا سنقاتل في عام 2025». ونأت وزارة الدفاع الأمريكية بنفسها عن الرسالة، حيث قال مسؤول بـ«البنتاغون» للصحيفة اليابانية: «إن التعليقات لا تمثل وجهة نظر الوزارة بشأن الصين». ومع ذلك، في حين أن الرسالة لا تمثل وجهات نظر البنتاغون، إلا أنها أبرزت القلق المتزايد بين كبار الضباط في الجيش الأمريكي وأعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن هجوم صيني محتمل على تايوان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز