اليابان تشهد أسوأ موجة إنفلونزا طيور في تاريخها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواجه اليابان تفشيا واسع النطاق لإنفلونزا الطيور على مستوى البلاد. خلال موسم 2022/2023، منذ تأكيد الحالات الأولى في نهاية أكتوبر 2022 في محافظتي أوكاياما وهوكايدو، تأثر 57 موقعًا آخر في 23 محافظة على مستوى البلاد.

كان أكبر عدد من الطيور التي تم إعدامها على الإطلاق في موسم واحد حتى الآن هو 9.8 مليون في العام 2020، ولكن تم تجاوز ذلك بـ 10.0 مليون طائر تم إعدامها حتى 10 الثاني 2023، بحسب "جيجي برس".

ينتشر فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى في هذا الموسم في جميع أنحاء اليابان، حيث تتفشى أيضًا في العديد من البلدان الأخرى. تم العثور على إصابات أكثر من المعتاد بين الطيور المهاجرة والبرية الأخرى.

إلى جانب التطهير الطارئ لمزارع الدواجن في جميع أنحاء البلاد، تدعو الحكومة إلى تنفيذ إجراءات الحجر الصحي الشاملة، بما في ذلك تجفيف الخزانات بالقرب من المزارع مع تفشي الفيروس لمنع تجمع الطيور البرية هناك.

من بين الطيور التي تم إعدامها حتى الآن، كان أكثر من 90٪ منها من الدجاج البياض. وفقًا لمعلومات السوق من JA Z-Tamago، ارتفع متوسط سعر الجملة للبيض في يناير 2023 بأكثر من 100 ين على أساس سنوي، من 151 ين إلى 260 ين للكيلوغرام، حتى 10 يناير.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز