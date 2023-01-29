مصرع 25 شخصاً في عاصفة استوائية ضربت مدغشقر

المصدر: أ ف ب

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قضى 25 شخصًا وفقد 21 ونزح حوالي 38 ألفًا في مدغشقر بعد عاصفة استوائية ضربت شمال شرق البلاد الأسبوع الماضي، على ما ذكر مكتب إدارة المخاطر والكوارث الأحد.

واشارت هذه الهيئة الحكومية إلى أن الأحوال الجوية السيئة التي ضربت هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، أثرت على ما مجموعه 83181 شخصاً.

تسببت العاصفة تشينيسو التي ضربت البلاد في 19 يناير، في حدوث فيضانات وقطعت الطرق المؤدية إلى العاصمة أنتاناناريفو.

كما تحولت مؤقتًا إلى إعصار استوائي مصحوباً برياح راوحت سرعتها بين 118 و166 كيلومترًا في الساعة، قبل أن تتراجع شدتها.

وهذه الدولة التي تعدّ من الأفقر في العالم، عرضة للعديد من العواصف والأعاصير بين نوفمبر وأبريل كل عام.

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