الصين تستأنف إصدار التأشيرات للزائرين اليابانيين

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الصين استئناف إصدار تأشيرات الدخول للمسافرين القادمين من اليابان اعتبارا من يوم الأحد، لتنهي بذلك تعليقا استمر قرابة الثلاثة أسابيع ضمن احتجاج واضح على شروط طوكيو الأشد صرامة على دخول السائحين القادمين من الصين إلى أراضيها.

أعلنت بكين القرار في بيان نشرته السفارة الصينية في طوكيو على موقعها الإلكتروني.

توقفت الصين عن إصدار تأشيرات دخول جديدة لليابانيين في العاشر من يناير، في رد واضح على مطلب طوكيو إجراء اختبارات إضافية للسائحين الصينيين أواخر ديسمبر الماضي قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

استشهدت اليابان بارتفاع معدل الإصابات في الصين بعد التخفيف المفاجئ للقيود المرتبطة بفيروس كورونا.

أعادت اليابان فتح حدودها أمام السائحين الصينيين في أكتوبر 2022، ما سمح للمسافرين بإثبات حصولهم على التطعيم بدلا من الخضوع لاختبارات في المطارات ما لم تظهر عليهم الأعراض.

كما توقفت الصين عن إصدار تأشيرات للكوريين الجنوبيين بعد اتخاذ سول الإجراء نفسه مطلع يناير حيال القادمين من الصين الذين يعتزمون إمضاء فترات قصيرة.

قالت كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، إنها ستبقي الإجراء ساريا حتى نهاية فبراير المقبل بسبب مخاوف من تفاقم موجة تفشي الفيروس في الصين بعد رحلات السفر خلال السنة القمرية الجديدة.

قالت السلطات الصحية الصينية إن الإصابات بلغت ذروتها، لكن هناك مخاوف عالمية من أن بكين لا تنشر بيانات كافية حول الوضع.

ويبدو أن موجة الإصابات التي شهدتها اليابان تراجعت في الأسابيع الماضية مع انخفاض الحالات اليومية إلى حوالي خمس الأعداد التي سجلتها طوكيو في وقت الذروة أوائل الشهر الحالي.

أعلنت الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي عن خطط لخفض تصنيف الفيروس إلى ما يعادل الإنفلونزا الموسمية في مايو المقبل، وهي خطوة ستؤدي إلى تخفيف القيود التي تتضمن ارتداء أقنعة الوجه وغيرها من الإجراءات الوقائية بينما تسعى البلاد للعودة إلى الحياة الطبيعية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز