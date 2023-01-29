ثلاثة قتلى في قصف روسي على مدينة في شرق أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون على الأقل في غارة روسية على مدينة كونستانتينيفكا بشرق أوكرانيا، حسب ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء السبت.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي "أطلق الجيش الروسي صاروخا على مدينتنا كونستانتينيفكا في منطقة دونيتسك... أصاب المنطقة السكنية. وحتى الآن يوجد 17 اسما على قائمة الضحايا. أصيب 14 بجروح وقتل ثلاثة أشخاص".

وأضاف "للأسف، مثل هذا القصف يحدث كل يوم على أراضينا التي يصل إليها الجيش الروسي بهذه الصواريخ. في دونباس، منطقة خاركيف، جنوب البلاد... سيكون من الممكن وقف هذا الإرهاب الروسي إذا تمكنا من تزويد جيشنا بصواريخ مناسبة، حتى لا يشعر الإرهابيون بالإفلات من العقاب".

وكان حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو قد أعلن في وقت سابق أن "الروس قصفوا منطقة سكنية، وألحقوا أضرارًا بمبان من أربعة طوابق، وبفندق ومرائب ومركبات".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز