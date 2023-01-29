مقتل طيار في تحطّم طائرتين عسكريتين بالهند

المصدر: نيودلهي - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي طيار بالجيش الهندي، أمس، حتفه، وأصيب اثنان آخران، في حادث تحطم طائرتين يرجح اصطدامهما خلال مناورات جنوب العاصمة نيودلهي، على ما ذكرت القوات الجوية الهندية أمس. وقع الحادث، بحسب شهود، بين طائرة من طراز سوخوي سو-30 روسية الصنع، على متنها طياران، وطائرة ميراج 2000 فرنسية الصنع تقل طياراً.

وقال سلاح الجو في بيان إن أحد الطيارين الثلاثة توفي متأثراً بجراحه. وأوضح سلاح الجو أن الطائرتين اللتين تحطمتا أقلعتا صباحاً من قاعدة غواليور بولاية ماديا براديش في «مهمة تدريب روتينية تشغيلية على الطيران». وتحطمت إحداها في غابات باهادغاره، وسط الولاية، على مسافة 300 كيلومتر جنوب نيودلهي.

إجلاء مروحي

وقال مسؤول شرطة منطقة مورينا، اشوتوش باغري «تم العثور على طيارين بالقرب من موقع التحطم، وإجلاؤهما لاحقاً بواسطة مروحية تابعة لسلاح الجو الهندي»، مشيراً إلى أن حياتهما ليست في خطر. وتحطمت الطائرة الثانية في ولاية راجاستان، وتم رصدها من قبل الجيش، وفقاً لصور عناصر خدمة الإنقاذ المحلية.

وأعرب رئيس حزب المؤتمر الوطني الهندي ماليكارجون خارجي، عن حزنه إزاء الحادث، متمنياً الشفاء العاجل للطيارين المصابين.

وقال خارجي، إنه شعر بالفزع لدى سماع نبأ التحطم المؤسف للطائرتين المقاتلتين التابعتين لسلاح الجو الهندي، بحسب وكالة برس تراست أوف إنديا للأنباء.

حادث سابق

وفي أكتوبر، قتل خمسة جنود بعد تحطم مروحيتهم في ولاية أروناتشال براديش الشمالية الشرقية، بالقرب من الحدود المتنازع عليها مع الصين، في ثاني حادث تحطم مروحية في ذاك الشهر تشهده الولاية. فقبل أسابيع، تحطمت مروحية أخرى بالقرب من بلدة تاوانغ، ما أسفر عن مقتل قائدها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز