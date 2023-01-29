حدث وتاريخ ..29 يناير
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1834 الجيش الروسي ينسحب من رومانيا بعد 5 سنوات ونصف السنة من احتلالها، وكانت رومانيا تتبع آنذاك الدولة العثمانية
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1952الملك فاروق يقيل حكومة مصطفى النحاس باشا بعد حريق القاهرة، حيث التهمت النار نحو 700 محل وسينما وفندقاً ومكتباً ونادياً في المدينة.
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1970القوات الأمريكية تبدأ الجلاء عن قاعدة هويلس، وهي آخر القواعد العسكرية الأمريكية التي كانت تستأجرها من ليبيا.
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1987 الرئيسة الفلبينية كورازون أكينو تقمع حركة تمرد نفذها عدد من ضباط الجيش سيطروا فيها على مبنى الإذاعة والتلفزيون.