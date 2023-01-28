محادثات غربية لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

المصدر: أ ب

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أعلن ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم، أن أوكرانيا وحلفاءها الغربيين بدأوا محادثات عاجلة بشأن إمكانية تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى وطائرات عسكرية.

وأشار إلى أن الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا تدرك مدى تطور الحرب، والحاجة إلى تزويد كييف بطائرات قادرة على توفير غطاء للمركبات القتالية المدرعة التي تعهدت بها الولايات المتحدة وألمانيا.

لكنَّ بودولياك ذكر، في تصريحات لقناة الفيديو فريدوم على الإنترنت، أن بعض شركاء أوكرانيا الغربيين يتخذون موقفاً محافظاً تجاه شحنات الأسلحة.

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