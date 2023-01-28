المستشار الألماني: حرب أوكرانيا ليست مسألة أوروبية بحتة

المصدر: د ب ا

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راهن المستشار الألماني أولاف شولتس على دول أمريكا الجنوبية أيضا في إدانة الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال شولتس قبل انطلاق جولته في أمريكا الجنوبية، في تصريحات لاتحاد "جروبو دي دياريوس أمريكا" الإعلامي: "الحرب الروسية على أوكرانيا انتهاك صارخ للقانون الدولي، وبالتالي فهي ليست مسألة أوروبية بحتة... من يتجاهل المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة يقوض أسس النظام الدولي".

وغادر شولتس صباح برلين اليوم السبت في رحلة تستغرق أربعة أيام، تشمل الأرجنتين وتشيلي والبرازيل.

وأشار المستشار في المقابلة إلى أن ألمانيا يربطها أساس متين من الديمقراطية وسيادة القانون والقانون الدولي، مع العديد من البلدان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأضاف: "معا ندافع عن سيادة الدولة وحل النزاعات سلميا في جميع أنحاء العالم".

وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس من العام الماضي، كانت الأرجنتين والبرازيل وتشيلي من بين 141 دولة أدانت الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وفي ذلك الوقت امتنعت بوليفيا والسلفادور وكوبا من بين بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عن التصويت، ولم تصوت أي من هذه الدول بالرفض على القرار، وصوتت نيكاراجوا بـ "لا" في تصويت على قرار آخر يحظر محاولة روسيا ضم مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا.

وفي مايو الماضي- قبل بضعة أشهر من انتخابه رئيسا للبرازيل - انتقد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقال لولا لمجلة "تايم": "هذا الرجل مسؤول عن الحرب مثل بوتين... نحن نشجع هذا النوع - وبعد ذلك يعتقد أنه وجه الكعكة".

ومن المقرر أن يلتقي شولس لولا في برازيليا بعد غد الاثنين.

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