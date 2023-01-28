لندن تتهم موسكو بتحريف عدد ضحاياها في أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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ذكرت المخابرات البريطانية أن روسيا تحرف عدد ضحاياها في الحرب ضد أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في لندن اليوم السبت، إن روسيا حرفت عدد القتلى في هجوم أوكراني على مأوى عسكري روسي في منطقة دونيتسك عشية رأس السنة الجديدة.

وذكرت روسيا أن 89 جنديا قتلوا. غير أن تقارير المخابرات البريطانية تقول إنه من المرجح بشدة أن هناك أكثر من 300 ضحية.

وشددت لندن على أن ذلك يمثل "انتشارا واسعا للمعلومات المضللة في الإعلانات العامة الروسية".

وقال التقرير إن عدم الدقة الروسية بشأن الضحايا هي نتيجة لأكاذيب متعمدة يوافق عليها مسؤولون رفيعو المستوى وتقارير خاطئة من جانب مسؤولين مرؤوسين يريدون تقليل من حجم إخفاقاتهم خوفا من العزل.

ومن النادر أن تقوم روسيا بالإعلان عن عدد الضحايا. وأشارت لندن إلى أنه في حالة مثلا هجوم رأس السنة، قد تكون روسيا اضطرت لتقديم رقم محدد للضحايا عقب موجة من الانتقادات بين القادة الروس.

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