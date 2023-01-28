مقتل 8 إسرائيليين بعملية إطلاق نار شمال القدس

المصدر: تل أبيب - وكالات

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قُتل 8 إسرائيليين، أمس، بعملية إطلاق نار وقعت أمام كنيس يهودي في مستوطنة «النبي يعقوب» شمال مدينة القدس.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، حصيلة القتلى متحدثة عن وقوع عدة إصابات في العملية ، كما قتل منفذ العملية.

وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن «منفذ العملية في الكنيس اليهودي ترجل من سيارة ونفذ العملية بمسدس».

وأضافت القناة، أنه يوجد 10 إصابات أخرى في العملية حالتهم بين خطيرة ومتوسطة.

واستدعيت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية إلى المكان.

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