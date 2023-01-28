اليابان.. عاصفة ثلجية تشلّ حركة البلاد

المصدر: (طوكيو - وكالات)

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شهدت اليابان عواصف ثلجية قوية جداً، أودت بحياة ما لا يقل عن 5 أشخاص حتى الآن، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر في بعض أنحاء البلاد.

وأثرت العاصفة الثلجية في حركة القطارات والطرق بشدة، وغطت الثلوج الكثير من الطرق، واضطر آلاف الأشخاص لقضاء الليلة في مقصورات القطارات أو في المحطات في مقاطعتي كيوتو وشيجا غربي البلاد، بينما تقطعت السبل بسائقي السيارات في بعض الطرق الرئيسة.

وحذر مسؤولو هيئة الأرصاد اليابانية من التساقط الكثيف للثلوج على المناطق الواقعة على طول ساحل بحر اليابان أمس الجمعة. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» أن المسؤولين حذروا أيضاً من تراكم الثلوج في بعض المناطق على طول المحيط الهادئ في شرق وغرب اليابان.

مشيرة إلى أن درجات الحرارة انخفضت إلى أقل من درجة التجمد في العديد من المناطق. وأضافت القناة بلغ ارتفاع الثلوج في مدينة نييجاتا تسعة سنتيمترات وفي مدينة ياواتا ببلدة كيتاهيروشيما في محافظة هيروشيما سبعة سنتيمترات.

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