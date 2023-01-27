روسيا تمهل سفير لاتفيا أسبوعين لمغادرة أراضيها

المصدر: ا ف ب

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طلبت روسيا اليوم "الجمعة" من سفير لاتفيا مغادرة أراضيها "في غضون أسبوعين"، في قرار يأتي بعد أربعة أيام من أمر مماثل أصدرته الحكومة اللاتفية بحقّ السفير الروسي في ريغا بسبب توترات شديدة بين البلدين مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "تلقّى سفير لاتفيا ماريس ريكستينس أمراً بمغادرة روسيا الاتّحادية في غضون أسبوعين"، معربة عن أسفها "لمشاعر العداء التامّ لروسيا" من جانب ريغا التي "تتحمّل المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي".

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