جيف زينتس رئيساً جديداً لموظفي البيت الأبيض خلفاً لرون كلاين

المصدر: أ ب

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أعلن الرئيس جو بايدن يوم الجمعة تعيين جيف زينتس رئيسا لموظفي البيت الأبيض، وهو أحد التكنوقراط من ذوي الخبرة ترأس استجابة إدارة بايدن للجائحة، بينما يستعد الرئيس لخوض اقترع لإعادة انتخابه.

يخلف زينتس، رون كلاين، وهو عضو قديم في مجموعة بايدن السياسية.

ويعتبر هذا التغيير هو الأول الرئيسي لموظفين في إدارة لديها أدنى معدل دوران في أعلى مراتبها وفي مجلس الوزراء.

وقال بايدن في بيان ”أنا واثق من أن جيف سيواصل مثال رون للقيادة الذكية والثابتة ، حيث نواصل العمل الجاد كل يوم”.

كان كلاين قد قال في خطاب استقالته إلى بايدن إن هذا هو ”الوقت المناسب” للتغيير.

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