استجواب عدة أشخاص في كرواتيا بشأن اختفاء يخت فاخر

المصدر: أ ب

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استدعت الشرطة الكرواتية اليوم الجمعة عدة أشخاص لاستجوابهم بشأن اختفاء يخت فاخر في أكتوبر الماضي من مرسى على البحر الأدرياتيكي حيث تم احتجازه في إطار العقوبات الغربية المفروضة على رجال الأعمال الأوليغارك الذين لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اختفاء يخت ”إيرينا فو” البالغ طوله 35 مترًا من المرسى بجزيرة مورتر، تم ملاحظته والإبلاغ عنه مؤخرًا في وسائل الإعلام المحلية، بحسب ما ورد فقد أبحر اليخت إلى تركيا وترك آخر مكانه.

أثار الحادث انتقادات عامة للسلطات في كرواتيا. كانت السفينة الفاخرة واحدة من خمس سفن تم حجزها في البلاد لأنها تخص أثرياء مرتبطين بروسيا وخضعوا لعقوبات دولية في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.

استبدلت الحكومة المسؤولين عن الأمن الساحلي ومرسى مورتر مع تكثيف مراقبة اليخوت المتبقية.

قال تلفزيون إتش أر تي الحكومي إن اليخت المفقود تبلغ قيمته حوالي 5 ملايين يورو (5.44 ملايين دولار).

ذكرت وسائل إعلام محلية أنه ينتمي إلى عائلة قطب المعادن الروسي أليشر عثمانوف وأنه مسجل رسميًا على ما يبدو لزوجته.

لم تذكر الشرطة الكرواتية تفاصيل بشأن المشتبه بهم أو التحقيق. أضاف البيان أن الضباط يجرون عمليات تفتيش في عدة مواقع من بينها منازل المشتبه بهم.

كرواتيا هي وجهة شهيرة لليخوت بسبب ساحلها المذهل ومئات الجزر. كما تساءلت وسائل الإعلام المحلية عن كيفية إبحار اليخت على طول الطريق إلى تركيا بدون تسجيله وفحصه على طول الطريق.

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