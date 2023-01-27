مقتل قيادي كبير في تنظيم "داعش" بالصومال

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الإدارة الأمريكية أمس الخميس أنّ الجيش الأمريكي نفّذ بأمر من الرئيس جو بايدن عملية إنزال في الصومال أسفرت عن مقتل 11 إرهابياً أبرزهم بلال السوداني، القيادي الكبير في تنظيم "داعش".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وعدد من كبار المسؤولين في واشنطن إنّ هذه العملية العسكرية التي تمّ التحضير لها على مدى "أشهر عديدة" لم تسفر عن أي ضحايا مدنيين كما لم تتكبّد القوات الأمريكية فيها أيّ خسائر في الأرواح.

وبحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية، فإنّ عملية الإنزال جرت في منطقة جبلية في شمال الصومال وكان هدفها إلقاء القبض على القيادي الإرهابي، لكنّ معركة بالأسلحة النارية دارت بين العسكريين الأمريكيين والإرهابيين، مما أسفر عن مقتل السوداني وعشرة من رفاقه.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز