ضربات صاروخية تستهدف مواقع أوكرانية

المصدر: (كييف - وكالات)

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تعرضت مناطق أوكرانية إلى وابل من الصواريخ، بينها العاصمة كييف، في ما أعلن الجيش الأوكراني إسقاط عدد من «الصواريخ الروسية»، وجميع الطائرات المسيرة البالغ عددها 24، بما في ذلك 15 حول العاصمة كييف، كما أسقط 47 من إجمالي 55 صاروخاً روسياً. ودوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن محطات الكهرباء أصيبت في استهداف منشآت الطاقة. وفي أوديسا، وهي ميناء على البحر الأسود أدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الأربعاء على قائمة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر، قالت السلطات إن الصواريخ الروسية ألحقت أضراراً بمنشآت الطاقة.

وذلك قبيل وصول وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا. ووصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أمس، إلى أوديسا للتعبير عن دعم باريس لأوكرانيا.

وكانت الوزيرة الفرنسية قد توقفت في مولدافيا مساء الأربعاء، قبل أن تتجه إلى المدينة الأوكرانية حيث بحثت مع نظيرها الأوكراني دمتيرو كوليبا «الحاجات الفورية والطارئة للأوكرانيين عسكرياً ومدنياً»، وفق مصدر دبلوماسي. ولفت هذا المصدر، بحسب وكالة فرانس برس، إلى أن أوديسا هي أيضاً «مدخل لزعزعة الاستقرار في مولدافيا ورومانيا والأراضي الأوروبية بأكملها».

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