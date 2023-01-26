رئيس النمسا يؤدي اليمين الدستورية لفترة ولاية ثانية

المصدر: وام

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أدى اليوم ألكسندر فان ديربلن، رئيس جمهورية النمسا، اليمين الدستورية لفترة ولاية ثانية مدتها ست سنوات، بحضور السفراء المعتمدين وأعضاء البرلمان الأوروبي وكبار السياسيين السابقين وعدد كبير من الضيوف.

وفاز فان دير بيلن، البالغ من العمر 79 عاماً، بنسبة 56.7% في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي تم إجراؤها في شهر أكتوبر الماضي.

وأيدت معظم الأحزاب البرلمانية ترشح فان ديربلن لفترة رئاسية ثانية، وامتنعت عن الدفع بمنافسين له إلى السباق الانتخابي.

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