اليابان تفتح تحقيقاً بعد جولة سياحية لنجل رئيس الوزراء في سيارة رسمية

المصدر: د ب ا

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ذكرت مجلة "شوكان شينشو" اليابانية الأسبوعية، اليوم الخميس، أن شوتارو، الابن الأكبر والسكرتير التنفيذي لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، استخدم سيارة رسمية لمشاهدة المعالم السياحية أثناء مرافقته لرئيس الوزراء في زيارته الخارجية الأخيرة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني يوشيهيكو إيسوزاكي، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة ستحقق فيما تردد عن استخدام سيارة رسمية في لندن وباريس، بحسب وكالة (جيجي برس) اليابانية للأنباء.

وكان كيشيدا قد زار خمس دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وذكرت مجلة "شوكان شينشو" اليابانية الأسبوعية، أن شوتارو استخدم سيارة رسمية تابعة للسفارة اليابانية في بريطانيا لزيارة قصر باكنغهام ومتجر قديم في لندن.

وقال إيسوزاكي إن استخدام السيارات الحكومية من قبل أشخاص مرتبطين بزيارات رئيس الوزراء الخارجية، عندما لا يكونون مع رئيس الوزراء، يقتصر على الحالات الضرورية بمقتضى طبيعة وأهمية عملهم.

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