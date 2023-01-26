أكبر معدل خلال 10 أعوام .. سنغافورة تسجل مستويات قياسية من هطول الأمطار

المصدر: د ب ا

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وجد السياح الوافدون على سنغافورة من أجل احتفالات رأس السنة القمرية طقسا مطيرا ودرجات حرارة منخفضة فيما تسجل الدولة المدينة أكبر معدل لهطول الأمطار خلال عقد على الأقل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في سنغافورة إن المسؤول عن الأمطار الغزيرة هو الرياح الموسمية فوق بحر الصين الجنوبي التي تتسبب في تشكيل سحب ممطرة كثيفة فوق الدولة المدينة.

وتزامن هطول الأمطار مع بداية عطلات رأس السنة القمرية، ما يؤثر على المسافرين.

وكانت الأمطار أكثر غزارة في اليوم الأول من موسم الاحتفالات في 22 يناير، عندما وصل منسوب مياه الأمطار إلى 4ر114 ملليمتر مقارنة بمتوسط شهري في العام الماضي، عندما بلغ 184 ملليمتر.

وانخفضت درجات الحرارة في الدولة الجزيرة إلى 3ر22 درجة مئوية من المتوسط المعتاد البالغ حوالي 28 درجة مئوية.

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