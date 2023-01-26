موسكو تدعو لوقف عقارب «الساعة النووية»

المصدر: عواصم - وكالات

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دعت موسكو، أمس، الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس إلى «وقف دقات عقارب الساعات النووية»، في وقت تتجه واشنطن وبرلين ودول أخرى حليفة لتزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة، الأمر الذي رأت فيه موسكو «تصعيداً خطيراً».

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، لوكالة «سبوتنيك» الروسية، رداً على سؤال بشأن طريقة إعادة هذه الساعة إلى الوراء قليلاً: «دعوا صانعي الساعات بايدن وشولتس يوقفان دقات الساعة النووية لفترة من الوقت... للقيام بذلك، عليهما أن يفهما أن سهمهما الأوكراني أصيب بالصدأ منذ فترة طويلة».

وذكرت نشرة علماء الذرة أن عقارب ساعة يوم القيامة، التي تشير إلى خطر حدوث كارثة عالمية، وصلت إلى رقم قياسي قريب من «منتصف الليل النووي»، قبل 90 ثانية من ذلك، بحسب «سبوتنيك».

بموازاة ذلك، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن أمس، إن الولايات المتحدة سوف ترسل 31 دبابة من طراز «إم1 أبرامز» القتالية إلى أوكرانيا، بعد ساعات من تأكيد ألمانيا أنها سوف تنقل إلى حكومة كييف دبابات من طراز ليوبارد 2. إلا أن بايدن حرص على القول إن هذه الدبابات ليست «تهديداً هجومياً» لروسيا.

وبعد ضغوط هائلة، وافق المستشار الألماني أولاف شولتس على إرسال دبابات ليوبارد2 إلى أوكرانيا بالتوازي مع قيام دول أخرى بنفس الخطوة، على رأسها واشنطن.

لا مشاركة

لكن شولتس استبعد إرسال طائرات مقاتلة أو قوات برية إلى أوكرانيا. وقال أمام البرلمان أمس: «أوضحت في وقت مبكر للغاية بأن الأمر لن يتعلق بطائرات مقاتلة، وهأنا أفعل هذا هنا أيضاً». وذكر بما قاله وبايدن حول إنشاء مناطق حظر طيران في أوكرانيا: «لن نفعل هذا. ولم يتغير شيء في هذا الموقف».

جيد وسيء

ذكر رئيس رابطة الجيش الألماني، أندري فوستنر، أن جاهزية الجيش الألماني ستضعف بشكل أكبر عند التسليم المتوقع لدبابات «ليوبارد» لأوكرانيا. وقال إن تسليم الدبابات سيكون أمراً جيداً لأوكرانيا وسيئاً للجيش الألماني.

وقال السفير الروسي في برلين سيرغي نيتشاييف إن «قرار ألمانيا بتوريد دبابات ليوبارد إلى كييف، خطير للغاية؛ لأنه سيرفع الصراع إلى مستوى جديد من المواجهة».

وتابع نيشتاييف (69 عاماً) أن «قرار برلين يعني عدولاً نهائياً لجمهورية ألمانيا الاتحادية عن إقرارها بالمسؤولية التاريخية حيال شعبنا عن الجرائم المروعة، والتي لا تسقط بالتقادم التي ارتكبها النظام النازي في الحرب الوطنية العظمى».

سوليدار

اعترفت أوكرانيا، أمس، بخسارتها بلدة سوليدار في إقليم دونيتسك، وقالت إن قواتها نفذت انسحاباً منظماً من البلدة. وقال سيرغي تشريفاتي، المتحدث باسم القوات الأوكرانية في الشرق، إن الجيش الأوكراني انسحب من بلدة سوليدار القريبة من باخموت «للحفاظ على حياة الجنود».

وأضاف، إن الجنود انسحبوا إلى مواقع دفاعية. وذكر الجيش الأوكراني أن دفاعه الشرس ساعد في عرقلة القوات الروسية.

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