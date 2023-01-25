زيلينسكي: دبّابات أبرامز ستبقي أوكرانيا على طريق النصر

المصدر: أ ف ب

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رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "الأربعاء" بقرار نظيره الأمريكي جو بايدن تزويد كييف دبّابات أبرامز الأمريكية، معتبراً حصول القوات الأوكرانية على هذه الدبّابات الثقيلة المتطوّرة "خطوة مهمّة لتحقيق النصر النهائي".

وكتب زيلينسكي في تغريدة على "تويتر" "شكراً لجو بايدن على قرار جديد قوي بتقديم دبّابات أبرامز لأوكرانيا. ممتنّ للأمريكيين على دعمهم".

وأضاف أنّ "العالم الحرّ اليوم موحّد بشكل لم يسبق له مثيل حول هدف مشترك: تحرير أوكرانيا".



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