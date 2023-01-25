بايدن يبحث هاتفياً مع قادة أوروبيين مساعدة أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت واشنطن أنّ الرئيس جو بايدن بحث هاتفياً اليوم "الأربعاء" مع قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا مسألة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وذلك قبيل كلمة سيدلي بها سيّد البيت الأبيض ويتوقّع أن يعلن فيها عزم بلاده على تزويد كييف دبّابات أبرامز.

وكتبت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار على تويتر أنّ "الرئيس بايدن تحدّث هذا الصباح مع الرئيس الفرنسي (إيمانويل) ماكرون والمستشار الألماني (أولاف) شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية (جورجيا) ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني (ريشي) سوناك، وذلك في إطار تنسيقنا الوثيق بشأن دعم أوكرانيا".

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