كيف شرح ترامب لزعيم كوريا الشمالية وصفه إياه بـ" رجل الصاروخ الصغير"؟

المصدر: البيان

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قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال وجبة غداء جمعته بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة العام 2018، بشرح معنى لقب "رجل الصاروخ الصغير"، الذي أطلقه على الأخير الذي لم يكن يفهم معناه.

وبحسب كتاب "أبدا: القتال من أجل أمريكا التي أحبها"، الذي ألفه وزير الخارجية السابق ومدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو، بدأ ترامب بسؤال كيم عن وجبة طعام في قمة سنغافورة في 12 يونيو 2018، وما إذا كان يعرف من هو الفنان إلتون جون.

ثم أوضح ترامب أن الأغنية الناجحة للمغني البريطاني العام 1972 "روكيت مان" ألهمته لمنح كيم لقب "رجل الصاروخ الصغير" في العام 2017.

وقال بومبيو في الكتاب، الذي صدر أمس الثلاثاء: "قال ترامب إنها أغنية رائعة، وكان يقصد الإشارة إليها كمجاملة لكيم". ضحك كيم وآخرون في الغداء، وقال الزعيم الكوري الشمالي: "رجل الصواريخ، حسنا. قليلا، ليس جيدا"، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وخلال سباق 2016 إلى البيت الأبيض، أعطى ترامب العديد من خصومه ألقابا جذابة. فوصف السناتور الجمهوري تيد كروز من تكساس "لين تيد" والحاكم الجمهوري السابق جيب بوش من فلوريدا بـ "جيب الطاقة المنخفضة" وهيلاري كلينتون "كروكيد هيلاري".

وأشار ترامب علنا إلى كيم لأول مرة باسم "ليتل روكيت مان"؛ أي رجل الصاروخ الصغير، على "تويتر" في العام 2017، وكرر ذلك في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وطوال فترة رئاسته.

وقبلها، ألقى كيم العديد من الإهانات باتجاه ترامب، واصفا إياه بأنه "كلب خائف" و"منقطة". ورد ترامب بتحذيرات خلال فترة رئاسته من أن التهديدات المستمرة ضد الولايات المتحدة "ستقابل بالنار والغضب كما لم يشهدها العالم من قبل" وأن الزر النووي الخاص به "أكبر بكثير وأكثر قوة" من الزر الكوري الشمالي.

لكن لاحقا، أظهر الرجلان عرضا علنيا للمودة، حيث قام ترامب بإهداء شريط كاسيت للأغنية إلى كيم وشغلها له، كما أخبر جمهورا تجمع في صنرايز، فلوريدا، في العام 2021، حيث قال ترامب إنه أخبر كيم: "لقد اتصل بك روكت مان، كان ذلك رائعا لأنني استطعت أن أراك، يمكنني أن أتخيلك، جالسا كما تجلس على حصان، جالسا على صاروخ يطير فوق اليابان".

والتقى كيم وترامب لأول مرة في قمة سنغافورة لمناقشة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. وروى بومبيو، الذي كان من بين أكثر من 10 جمهوريين يفكرون في الترشح للرئاسة في العام 2024، ما حدث وجها لوجه في كتابه.

وكتب: "شاهدت من غرفة الاجتماعات ولاحظت على الفور أن صديقي الكوري الشمالي كان يرتدي أحذية ذات نعل سميك جعلته أقصر بقدم من الرئيس ترامب".

وتابع: "في مكان ما حوالي خمسة أقدام، لم يكن باستطاعة الرئيس كيم أن يعطي شبرا واحدا، حرفيا".

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