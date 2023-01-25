وثائق سرية في منزل نائب الرئيس الأمريكي السابق

المصدر: (واشنطن - وكالات)

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أعلن عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي، أنّه تمّ العثور في منزل نائب الرئيس السابق الجمهوري مايك بنس، على وثائق رسمية مصنّفة سرّية.

وقال رئيس اللجنة النيابية المكلفة الإشراف على عمل السلطة التنفيذية النائب جيمس كومر في بيان: «إنّ نائب الرئيس السابق مايك بنس أبلغنا باكتشاف وثائق مصنّفة سرية في منزله في إنديانا. إنّه موافق على التعاون بالكامل مع تحقيقنا».

ويشرف كومر على التحقيق البرلماني الذي فتحه مجلس النواب في أعقاب العثور على وثائق مماثلة في منزل الرئيس الديمقراطي جو بايدن. في السياق، ذكر البيت الأبيض أن وزارة العدل فتشت منزل الرئيس جو بايدن بعد «عرض طوعي واستباقي» قدمه محاميه الشخصي إلى الوزارة. وقال بوب باور محامي الرئيس في بيان: إن عملية تفتيش جديدة لمنزل بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير تمخضت عن العثور على ست مواد أخرى.

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