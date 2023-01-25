أوكرانيا تضمن «ليوبارد».. و«أبرامز» قيد المناقشة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أمس، أن روسيا لديها أسلحة كافية، فيما يستمر جدل تزويد الغرب لأوكرانيا بالدبابات، بما في ذلك أبرامز الأمريكية وليوبارد الألمانية، وسط تحذيرات موسكو من مخاطر هذه الخطوة.وقال مدفيديف في زيارته مصنع «كلاشينكوف» في إيجيفسك.

حيث تفقد عينات من الأسلحة وعقد اجتماعاً لفريق العمل التابع للجنة الصناعية العسكرية:

وأضاف رداً على تصريحات أمريكية عن نفاد الأسلحة والذخيرة الروسية: «لدينا ما يكفي من كل شيء، فمنذ بداية العام، تم تزويد الجيش أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية ووسائل التدمير الأكثر طلباً، نحن نتحدث عن آلاف القطع. وبطبيعة الحال، يجب الحفاظ على الوتيرة التي كانت في نهاية العام في الفترة الحالية».

وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، قال في تصريحات الجمعة، إن ذخيرة روسيا «تنفد وتعاني خسائر كبيرة في المعارك بأوكرانيا»، وفقاً لشبكة «سي إن إن» الأمريكية. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهما أمس، إن الولايات المتحدة ستتخلى فيما يبدو عن معارضتها لإرسال دبابات (إم. وان أبرامز) إلى أوكرانيا، وربما يصدر إعلان بهذا الصدد هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أنهما ليسا على علم باتخاذ قرار أمريكي نهائي بإرسال هذه الدبابات إلى أوكرانيا، وهي خطوة ربما تشجع ألمانيا على اتخاذ إجراء مماثل.

موافقة ألمانية

ويبدو أن ألمانيا استجابت للضغوط الهائلة من أجل تزويد أوكرانيا بدبابتها من طراز «ليوبارد2». فحسب صحيفة «دير شبيغل» الألمانية، وافق المستشار الألماني أولاف شولتس، على إرسال دبابات «ليوبارد2» إلى أوكرانيا، كما ستسمح برلين، لبلدان أخرى مثل بولندا بإعادة تصدير الدبابات لكييف.

وكتبت الصحيفة: «بعد أشهر من الجدل، قرر المستشار أولاف شولتس تسليم دبابات قتال رئيسية من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا، ويبدو أن هناك رغبة لدى الحلفاء في المضي في هذا الطريق، حيث من المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة دبابات من طراز أبرامز إلى أوكرانيا».

وقال مصدر، لم تكشف الصحيفة عن اسمه: من المتوقع أن تمنح ألمانيا بولندا الإذن بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا الأربعاء.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول «الناتو» بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعاً للقوات الروسية. كما صرحت الخارجية الروسية، بأن دول «الناتو تلعب بالنار» بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

12 دولة

ووفق تقارير صحافية، أبدت 12 دولة موافقتها على إمداد أوكرانيا بنحو 100 دبابة ألمانية من طراز «ليوبارد-2»، ولكن شرط الحصول على موافقة الحكومة الألمانية. وقال مسؤول أوكراني كبير لموقع «إيه بي سي نيوز» الأمريكي إن تلك الدول عبرت عن موافقتها، في اجتماع عقده وزراء دفاع دول حلف الناتو بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، مطلع الأسبوع.

وأشارت دول مثل بولندا وفنلندا بالفعل وبشكل علني إلى استعدادها لتقديم عدد من دبابات «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا. وأعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، أمس، أنه طلب موافقة ألمانيا على إرسال هذه الدبابات.

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