الحكومة الكويتية تقدم استقالتها

المصدر: البيان

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قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الإثنين)، بعد انسداد أفق علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، حسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وأكدت مصادر مطلعة أن الحكومة قدمت استقالتها على خلفية الأزمة السياسية الأخيرة، ورفضها تقديم أي تعهدات للنواب في ما يتعلق بالقوانين الشعبوية، إضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، حسب "القبس".

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