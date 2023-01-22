ماكرون لا يستبعد تزويد أوكرانيا بدبابات لوكلير القتالية

المصدر: د ب ا

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لا تستبعد إمكانية تسليم دبابات لوكلير القتالية لأوكرانيا.

وقال ماكرون اليوم الأحد في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في باريس "فيما يتعلق بلوكلير، لا نستبعد أي شيء ".

ومع ذلك، أكد ماكرون أن نشر دبابات لوكلير يجب ألا يتسبب في تصعيد الصراع، وألا يضعف القدرات الدفاعية لفرنسا، ويجب أن يمثل دعما واقعيا وفعالا لأوكرانيا.

وأضاف أنه ستتم مناقشة القضية مع الحلفاء مثل ألمانيا في الأيام والأسابيع المقبلة.

وحتى الآن لم يتم تزويد أوكرانيا بأي دبابات رئيسية غربية التصميم من أجل تعزيز دفاعها ضد المهاجمين الروس، إلا أن بريطانيا تعهدت بتقديم 14 دبابة من طراز تشالنجر لأوكرانيا.

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