فرنسا وألمانيا تخططان لإطلاق قطار فائق السرعة بين باريس وبرلين

المصدر: د ب ا

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أعلنت فرنسا وألمانيا عن خطة لتعزيز خطوط السكك الحديدية الخاصة بهما كوسيلة لتوفير سفر أكثر حفاظا على البيئة بين البلدين.

وجاء في إعلان مشترك صدر بعد اجتماع في باريس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس أن الدولتين "تدعمان مد مسار لقطار فائق السرعة بين باريس وبرلين، وكذلك خدمة القطارات الليلية، وكلاهما تم الإعلان عنه لعام 2024"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد.

كما يخطط الجانبان أيضا لتوفير تذكرة قطار للشباب بحلول الصيف المقبل للسفر بثمن زهيد عبر البلدين.

وكانت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية الفرنسية ودويتشه بان الألمانية، وكلتاهما مملوكة للقطاع العام، قد قالتا في وقت سابق إنهما تخططان لخدمة مباشرة عالية السرعة بين عاصمتي البلدين في نهاية هذا العام.

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