زيلينسكي يؤكد مجدداً رغبة بلاده في الانضمام إلى الناتو

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا رغبة بلاده في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحمايتها من روسيا.

وقال اندري يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني في كييف اليوم الأحد، إن زيلينسكي وصف، خلال لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، عضوية بلاده في الناتو بأنها "أفضل ضمان للأمن" بالنسبة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن من المهم دفع هدف عضوية الناتو قدما بشكل فعال.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف سعي أوكرانيا إلى الانضمام إلى الناتو بأنه سبب الحرب التي شنتها موسكو، واشترط بوتين تخلي كييف بشكل دائم عن مساعيها الرامية إلى الحصول على عضوية الحلف الغربي لحل الصراع، إذ تدعي روسيا أن التواجد المحتمل للناتو في أوكرانيا سيمثل تهديدا بالنسبة لأمنها.

وأضاف يرماك أن زيلينسكي وجونسون تحدثا أيضا عن قمة السلام التي اقترحتها أوكرانيا، والتي لم يتحدد لها موعد حتى الآن.

كانت روسيا رفضت مطالبات زيلينسكي والمتمثلة في الحصول على ضمانات أمنية والانسحاب الكامل للقوات الروسية من أراضي أوكرانيا، ووصفتها بأنها مطالب غير واقعية.

من جانبه، أكد جونسون في مقطع فيديو بثه زيلينسكي على موقع تليغرام أنه جاء إلى كييف من أجل مساعدة أوكرانيا في أوقات صعبة. وسبق لقاء زيلينسكي قيام جونسون بزيارة ضاحيتي بوتشا وبوروديانكا في العاصمة كييف.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز