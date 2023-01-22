عشرة قتلى في إطلاق نار في كاليفورنيا

المصدر: أ ف ب

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قُتل 10 أشخاص في إطلاق نار مساء السبت في مدينة تقطنها غالبية آسيوية في جنوب كاليفورنيا، على ما أفادت سلطات إنفاذ القانون المحلية الأحد.

وجاء في بيان "المحقّقون الجنائيون في شرطة مقاطعة لوس أنجليس يستجيبون لطلب من إدارة شرطة مونتيري بارك للمساعدة في تحقيق بشأن عملية إطلاق نار دامية. هناك 10 قتلى".

وتعد مونتيري بارك الواقعة على مسافة نحو 13 كيلومترا شرق وسط لوس أنجليس، موطنا لعدد كبير من الآسيويين.

وذكرت تقارير أن إطلاق النار وقع بعد ساعة من الاحتفال بالعام القمري.

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