العثور على 6 وثائق سرّية إضافية خلال تفتيش منزل بايدن

المصدر: أ ف ب

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عثر مسؤولون من وزارة العدل على ست وثائق سرية إضافية أثناء تفتيش منزل عائلة جو بايدن في ديلاوير هذا الأسبوع حسبما قال المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي السبت في بيان.

وذكر المحامي بوب باور في البيان أن "وزارة العدل استحوذت على مواد اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بما في ذلك ستة عناصر تتكون من وثائق عليها علامات تصنيف".

وأضاف أن الرئيس عرض دخول "منزله للسماح لوزارة العدل بتفتيش المبنى بأكمله بحثا عن ملفات نائب الرئيس المحتملة ومواد سرية محتملة، مؤكداً أن بايدن وزوجته لم يكونا موجودين أثناء التفتيش.

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